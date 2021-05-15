مقتل 12 وإصابة المئات بسبب إعصارين في الصين

شنغهاي (وكالات)

أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، أن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط البلاد وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي، وهو ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وإصابة المئات وتدمير منازل وممتلكات.

وأضافت الوكالة: إن تقارير أفادت بمقتل ثمانية في ووهان بإقليم هوبي، كما أصيب 280 بعد أن اجتاح إعصار منطقة كايديان مساء أمس الأول.

ودمر الإعصار 27 منزلاً، وألحق أضراراً بنحو 130 منزلاً آخر.

وقالت شينخوا: إن إعصاراً آخر اجتاح بلدة شنغتسه بمنطقة سوتشو في إقليم جيانغسو، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 149.

وذكر مسؤولو الإطفاء أن الرياح ألحقت أضراراً بمنشآت كهرباء، وهدمت عدداً من مباني المصانع.

وغالباً ما تضرب الأعاصير جيانغسو في أواخر الربيع وأوائل الصيف. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في الصين، هبوب مزيد من العواصف الشديدة على شنغهاي، وأجزاء أخرى من منطقة دلتا نهر يانغتسي في وقت لاحق.