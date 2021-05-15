لاريجاني ورئيسي يخوضان الانتخابات الإيرانية

طهران (وكالات)

أعلن كل من الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، خوضهما الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع إعلانهما الترشح أمس في اليوم الأخير من المهلة الرسمية للقيام بذلك. وبكّر لاريجاني، أحد أبرز وجوه السياسة الإيرانية لأعوام طويلة، بالحضور إلى وزارة الداخلية لتقديم ترشيحه، قبل ساعات من نهاية مهلة الأيام الخمسة لتسجيل الترشيحات.

أما رئيسي، الذي يشغل منذ 2019 منصب رئيس السلطة القضائية، فأعلن ترشحه بداية ببيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، قبل الحضور إلى الوزارة لتقديم ملفه، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية الرسمية.

ورغم أن الإعلام الإيراني حفل بتكهنات في الأسابيع الماضية بشأن احتمال ترشحهما، أبقى لاريجاني، البالغ 63 عاماً، ورئيسي البالغ 60 عاماً، حسم الترشيح لما قبل ساعات من انقضاء مهلة الأيام الخمسة للتقدم لانتخابات 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني. ولا يحق لروحاني الترشح هذه المرة، بعدما شغل الرئاسة لولايتين توالياً، الحد الأقصى المسموح به لتولي المنصب بشكل متتالٍ.