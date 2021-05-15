برلسكوني يغادر المستشفى بعد علاجه من مضاعفات كورونا

غادر رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني المستشفى، السبت، بعد دخوله في وقت سابق من الأسبوع بسبب مضاعفات مرتبطة بإصابته بفيروس كورونا العام الماضي.تمكن المسؤول السابق البالغ 84 عاما من مغادرة مستشفى سان رافاييلي في ميلانو، بينما كان يتهرب من حشد من المصورين وكاميرات التلفزيون كانوا ينتظرون خروجه خارج أحد الأبواب.

وكان برسلكوني قد تردد على المستشفى أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال منسق حزب فورزا إيطاليا أنطونيو تاجاني: إن برلسكوني «حريص على العودة إلى كامل أنشطته».

وأودع قطب الإعلام المستشفى الثلاثاء للمرة الرابعة هذا العام.