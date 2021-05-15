البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز التضامن لدعم الشعب الفلسطيني

القاهرة (الاتحاد) أكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين الأبية في مواجهة القوات الإسرائيلية، مستنكراً التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال في غزة.

ووجه البرلمان العربي، في بيان له اليوم، التحية للصمود الفلسطيني في وجه القوات الإسرائيلية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 73 لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي تصادف 15 من مايو من كل عام.

وأشاد البرلمان العربي بالمواقف المشرفة التي اتخذها عدد من الدول لمساندة وإغاثة الأشقاء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، محذراً من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.

ووجه البرلمان العربي، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية لفتح المستشفيات المصرية أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم وإنقاذ حياة الجرحى.

كما أشاد البرلمان العربي بقرار كل من العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، والعاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات طبية وإنسانية إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا البرلمان العربي سائر الدول العربية والإسلامية إلى التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وبذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين. وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم تجاه الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مثمناً الجهود التي تبذلها دولة تونس في إطار مجلس الأمن للتعبير عن الموقف العربي، خاصة أن هناك جلسة ستعقد غداً الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية.