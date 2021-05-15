أستراليا تستقبل أول رحلة للقادمين من الهند منذ حظر الدخول

عاد أستراليون من الهند اليوم السبت في أول رحلة حكومية للعودة إلى الوطن، حيث انتهى الحظر المفروض على دخول المواطنين القادمين من الهند المتضررة بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية بأنه تم منع أكثر من 70 شخصًا من الصعود على متن رحلة العودة إلى الوطن في دلهي مساء الجمعة لأنهم إما تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا أو خالطوا أشخاصا مصابين بكورونا، ويعتقد أن حوالي 80 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

وهبطت الطائرة صباح اليوم السبت في قاعدة جوية في مدينة داروين الشمالية، وتم نقل الركاب إلى مرفق للحجر الصحي على مشارف المدينة ، بحسب وكالة الأنباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الجمعة إن التوقف المؤقت في وصول الوافدين من الهند قد نجح ، حيث شهدت أستراليا انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في فنادق الحجر الصحي لديها بنسبة تزيد عن 40 %، من 292 إلى 171، في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف موريسون: "ستستأنف الرحلات التجارية الميسرة من قبل الحكومة الأسترالية كما وعدت، مع نظام صارم للاختبار قبل انطلاق الرحلة للحفاظ على سلامة الأستراليين".