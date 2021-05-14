القضاء الفرنسي يؤكد حظر تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

باريس (أ ف ب)

أكد القضاء الفرنسي، أمس، منع تظاهرة دعماً للشعب الفلسطيني، رافضاً الاستئناف الذي تقدم به محامو «منظمة الفلسطينيين» في «إيل-دو-فرانس».

ورفع منظمو التظاهرة التي كانت مقررة اليوم في باريس، لكنها حظرت بطلب من الحكومة، دعوى قضائية للطعن في هذا القرار الذي أثار جدلاً سياسياً في فرنسا.

وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان، الذي أصدر الحظر، أن هناك احتمالاً فعلياً لحدوث «اضطرابات خطيرة في النظام العام»، وكذلك «انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية»، مذكراً، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحولت إلى اشتباكات.

لكن المحامي سيفن غيز غيز اعتبر أن «فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!»، كما شجب الطبيعة «السياسية» لهذا القرار «الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان».