طيران التحالف ومدفعية الجيش يدكان «الحوثي» في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنّت مدفعية الجيش اليمني أمس، قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، تضاف إلى خسائر أخرى بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري: إن «مدفعية الجيش اليمني دمّرت مخزن أسلحة تابعاً للميليشيات في جبهة المشجح، كما استهدفت مواقع وتجمعات العدو في مواقع متفرقة بالجبهة ودمّرت طقمين، وسقط من على متنهما بين قتيل وجريح». وأضاف المصدر «استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات العدو في جبهة الكسّارة، وأسفر القصف عن تدمير طقم وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات».

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، ما أسفر عن تدمير عربة عسكرية وثلاثة أطقم تحمل أسلحة وأفراداً، كما أسفر القصف عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم وجرح عدد آخر باشتباكات في جبهة «حيس» جنوب الحديدة جراء تحركات وخروقات للميليشيات.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد تحركات للميليشيات من مواقعها وأوكارها في الحدود الإدارية لمديرية «الجراحي» مع مدينة «حيس» تزامناً مع استهداف المنازل في الضواحي الشمالية الغربية للمدينة ذات الكثافة السكانية وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكداً أن اشتباكات توسعت في ثلاثة محاور، انتهت بخسائر جديدة للميليشيات التابعة لإيران، مع مصرع وجرح عدد من عناصرها على يد الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في القطاع الغربي لـ«حيس».

وكانت جبهات الساحل الغربي شهدت اشتباكات مماثلة أول أيام عيد الفطر في شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جراء استهداف الميليشيات قرى ومزارع بهدف تعكير أجواء العيد، وفقاً لذات المصدر، مؤكداً إخماد تحركات ومصادر نيران الميليشيات الحوثية الإجرامية وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي سياق آخر، تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل القميري، أمس، قوات الجيش في جبهات مديرية صرواح غرب مأرب.

وأشاد المفتش العام بالجاهزية القتالية العالية وبالمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها الجيش اليمني ومقاتلو القبائل في مختلف الجبهات، مشيداً بالالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلحة ومثمناً الدعم والإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية.

وأكد اللواء القميري، أن قوات الجيش تعاملت مع كل الهجمات الانتحارية التي حشدت لها ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران كل إمكانياتها.