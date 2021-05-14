تراجع هائل لوفيات وإصابات كورونا في المغرب

حقق المغرب تراجعاً كبيراً في إصابات فيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه، اليوم الجمعة، بسبب حملة التطعيم والإجراءات الاحترازية التي يتبعها.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة وتعافي 399 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لمرض "كوفيد-19" نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 514 ألفاً و705 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 502 ألف و604 حالات بنسبة تعافٍ وصلت إلى 97.6% بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9092 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا بلغ ستة ملايين و40 ألفا و109 أشخاص في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل (أي أنهم تلقوا الجرعة الأولى والثانية) 4 ملايين و450 ألفا و986.