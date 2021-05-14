البيت الأبيض يكشف عن هدف يريد تحقيقه في غزة

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن الهدف الذي يسعى لتحقيقه في قطاع غزة في ظل التصعيد الحالي مع إسرائيل.

وكررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، التأكيد على أنها تعمل لخفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ولتحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن "تركيز الإدارة الأميركية ينصب الآن على استخدام علاقاتنا في المنطقة لحل الأزمة بين إسرائيل وحماس بالسبل الدبلوماسية".

وأكدت ساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن المساعدة الإنسانية للفلسطينيين ستستمر.