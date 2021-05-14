السعودية تدعو لوقف التصعيد على الفلسطينيين

دعت السعودية، اليوم الجمعة، إلى "ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيديّة التي تقوم بها إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الوكالة إن وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالًا هاتفياً اليوم الجمعة، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال "إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية" التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وضرورة الوقف الفوري لأعمال إسرائيل التصعيديّة التي "تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعا سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله "إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، ومقرها جدة أنها ستعقد "بناء على طلب السعودية رئيسة القمة الإسلامية، اجتماعاً وزارياً طارئاً افتراضياً، لمناقشة التطورات في فلسطين".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين، غارات جوية وقصفاً مدفعياً بالدبابات على غزة. بينما تنطلق من القطاع صواريخ تستهدف المدن الإسرائيلية.

وراح ضحية التصعيد أكثر من 120 شخصاً في غزة بينهم 31 طفلاً بينما ارتفعت حصيلة القتلى في إسرائيل إلى تسعة أشخاص.