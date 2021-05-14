استمرار البيانات المطمئنة حول وباء كورونا عالمياً

تتواصل أسبوعاً بعد آخر البيانات المطمئنة عالميًا حول وضعية فيروس كورونا المستجد.

وتشير آخر البيانات إلى أن تفشي وباء كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، يتباطأ للأسبوع الثاني على التوالي في العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

فيما يأتي أبرز التطورات الأسبوعية استناداً إلى قاعدة بيانات تعتمد على أرقام رسمية:

- أقلّ من 750 ألف إصابة يومية:

مع تسجيل 743,900 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، انخفض المؤشر مرة جديدة (-6% مقارنة بالأسبوع السابق)، بحسب تعداد أجري أمس الخميس.

وكان المؤشر قد عاود منحاه التصاعدي بدءاً من 20 فبراير 2020، بعد انخفاض غير مسبوق لأكثر من شهر في بداية العام حين انخفض عدد الإصابات إلى النصف، أي نحو 355 ألف إصابة يومياً.

- الولايات المتحدة وأوروبا في الدائرة الخضراء:

تباطأ الوباء، بشكل ملحوظ، في الولايات المتحدة/ كندا (-21%) وأوروبا (-20%) والشرق الأوسط (-16%) هذا الأسبوع، وبصورة أقل في آسيا (-2%) وأفريقيا (-1%). بيد أنّ انتقال العدوى تسارع في أميركا اللاتينية/ البحر الكاريبي (+5%).

في أوقيانيا، حيث ينتشر الفيروس بشكل محدود، ازدادت الإصابات أكثر من الضعف (+124%، 247 إصابة يومياً)، خصوصاً في بابوا غينيا الجديدة التي تضم أكثر من 90% من الإصابات المثبتة في المنطقة.

- الأكثر تسارعاً:

وأنهت اليونان، اليوم الجمعة، سبعة أشهر من القيود استعداداً للموسم السياحي.

- أبرز انخفاضات:

سجّل أبرز انخفاض خلال الأسبوع في تركيا (-44%، 15,100 إصابة يومياً)، متقدمة على منغوليا (-42%، 700)، الأردن (-41%، 700)، كرواتيا (-35%، ألفاً) والنمسا (-31%، 1,100).

- أكبر الأعداد بالمطلق:

ما زالت الهند، الرازحة تحت موجة وبائية شديدة في الأسابيع الأخيرة، الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالمطلق هذا الأسبوع (375,200 إصابة يومية، -3%)، تليها البرازيل (61,500، + 4%) والولايات المتحدة (35,600، -22%)، الأرجنتين (20,900، + 4%) وكولومبيا (16,700، + 7%).

وقياساً إلى عدد السكان الإجمالي، فإنّ سيشيل هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات هذا الأسبوع إلى حد بعيد، (2,858 إصابة لكل مئة ألف نسمة)، تليها جزر المالديف (1,374). وأعطت سيشيل التطعيم لـ61% من سكانها بالكامل، بجرعات من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

- الوفيات:

كما تتصدر الهند ترتيب الوفيات اليومية (4,001 يومياً هذا الأسبوع)، تليها البرازيل (1,948) والولايات المتحدة (628) وكولومبيا (464) والأرجنتين (420).

على الصعيد العالمي، انخفضت الوفيات اليومية بشكل طفيف هذا الأسبوع (12721 يومياً، -1%).