الهند تستخدم أول لقاح منتج في الخارج للتطعيم ضد كورونا

في محاولة لتسريع حملتها الوطنية للتطعيم، أضافت الهند تلقيحاً جديداً مضاداً لفيروس كورونا المستجد الذي تشهد البلاد موجة تفش كبيرة منه.

وبدأت الهند، اليوم الجمعة، تطعيم سكانها باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد للفيروس، وفق ما أعلن الصندوق المطوّر للقاح.

وأفاد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي ساهم في تمويل عملية تطوير اللقاح، أن استخدامه بدأ في مدينة "حيدر آباد" الهندية اليوم الجمعة.

بذلك، يصبح لقاح "سبوتنيك-في" الروسي "أول لقاح مصنّع في الخارج يستخدم في الهند".

وتجتاح الهند، في أسابيع، موجة كبيرة من تفشي فيروس كورونا حيث باتت تسجل أرقاماً يومية قياسية في عدد الوفيات والإصابات.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 343 ألفاً و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 مليوناً و46 ألفاً و809 أشخاص.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضاً 4000 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 262 ألفاً و317 حالة.