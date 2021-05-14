أميركا تنسحب من قاعدة كبيرة في قندهار بأفغانستان

أكملت الولايات المتحدة انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار بجنوب أفغانستان، وثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأميركية في هذا البلد، حسبما أعلن مسؤول أفغاني الجمعة.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، «لم يسلمونا رسميا القاعدة، لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء».

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون «سلموا جميع المنشآت للقوات الأفغانية». غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين. وفي ذروة العمليات كانت القاعدة ثاني أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة والقوات الدولية.