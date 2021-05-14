الأمم المتحدة تطالب بتقديم دعم قوي للاجئين الروهينجا

طالبت مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة واستباقاً لمؤتمر المانحين المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل لازمة الروهينجيا الإنسانية بتجديد الالتزام الدولى والدعم والتضامن مع لاجئي الروهينجيا.

وقال اندريه ماهيسيتس المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي فى جنيف اليوم إن المنظمة والشركاء يسعون الى خطة تمويل تبلغ قيمتها 943 مليون دولار لتلبية احتياجات اكثر من 800 الف لاجئ من الروهينجيا اضافة الى 472 الفا من سكان المجتمعات المضيفة المحيطة فى منطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

وناشدت المفوضية بأن لا تصبح أزمة اللاجئين الروهينجا عديمى الجنسية أزمة منسية خاصة وأن وباء كورونا أدى إلى تفاقم نقاط الضعف لدى اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأضاف المتحدث أن احتياجات اللاجئين الروهينجا تتجاوز الكفاف والأمان الجسدي ،منوهاً بأنه من أجل التخفيف من مخاطر قيام الأشخاص برحلات خطرة للجوء فهناك حاجة الى بذل المزيد من الجهد لضمان أن يكون لدى اللاجئين أمل في بنغلاديش وفي المستقبل في وطنهم في ميانمار وإلا فقد يخاطرون بشكل متزايد بمثل هذه الرحلات البرية أو البحرية لايجاد حل فى مكان آخر .

وأفاد المتحدث بأن الامم المتحدة كانت ناشدت في العام الماضي تقديم أكثر من مليار دولار لتلبية احتياجات لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة فى منطقة كوكس بازار ولكن في نهاية عام 2020 تم تمويل هذا النداء بنسبة 59.4 فقط .