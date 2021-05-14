زلزال عنيف يضرب قبالة سواحل سومطرة

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة سواحل غرب سومطرة في إندونيسيا الجمعة على ما أفاد معهد الجيوفيزياء الأميركي، ما أثار الذعر في الجزر القريبة من دون أن ترد تفاصيل فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضح المصدر أن الزلزال ضرب على عمق قليل قرابة الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) قرب جزيرة نياس على بعد 250 كيلومترا جنوب سينابانغ. و

قال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في نياس، آغوس ويبيسونو، إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو إصابات.

وأكد "اتصلت بفريق البحث والإنقاذ في جنوب نياس وغرب نياس. إنهم بأمان، لم تقع إصابات أو أضرار". وأضاف أن الهزات كانت قوية. وتسببت بإثارة الهلع وخصوصا لدى المقيمين في محيط الساحل خشية وقوع تسونامي.

وقال مرشد سياحي في جنوب نياس في اتصال هاتفي "وقع زلزال أصابني بالدوار، لكن حتى الآن يبدو أن المباني في منطقتي لم تتضرر".

وتابع "عند وقوع الزلزال هرعنا جميعا إلى الخارج". وشعر أهالي بادنغ عاصمة غرب سومطرة بشكل قوي بالزلزال الذي أعقبته هزة ارتدادية أقل شدة من دون تسجيل إصابات أو أضرار. وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.