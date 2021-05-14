أكبر إطلاق نار بتاريخ ولاية رود آيلاند الأميركية

أصيب 9 أشخاص في إطلاق نار في عاصمة ولاية رود آيلاند الأميركية، فيما تعتبره الشرطة بالولاية أنه أكبر إطلاق نار في تاريخ المدينة.

وقال قائد شرطة مدينة بروفيدنس، العقيد هيو كليمنتس، إن ثلاثة أشخاص، من أصل 9، كانت أصاباتهم خطيرة في إطلاق النار الذي وقع قبل السابعة مساء يوم الخميس (التوقيت المحلي).

وأضاف أنه تم استخدام عدة بنادق، وأن الأمر ينطوي على "نزاع مستمر'' بين مجموعات معروفة للسلطات، لافتا إلى أن إطلاق النار بدأ بإطلاق نار من سيارة استهدف منزلا، ثم رد شخص أو أشخاص داخل المنزل بإطلاق النار أيضا.

فيما أفاد شهود عيان في مكان الحادث إن عدة أعيرة نارية أطلقت خارج منزل فيما لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وقال كليمنتس أن التحقيق في مراحله الأولى، إذ يعمل المحققون في المستشفيات على مقابلة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عامًا.