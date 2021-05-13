مقتل عنصر إغاثة بهجوم في جنوب السودان

جوبا (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، مقتل عنصر إغاثة في دولة جنوب السودان إثر تعرّض قافلة إنسانية إلى هجوم في غرب البلاد.

وحمّلت الأمم المتحدة «مجرمين أطلقوا النار على مركبة وضعت عليها إشارة واضحة بأنها إنسانية» مسؤولية الهجوم الذي وقع أمس الأول، في «بودي» في ولاية «شرق الاستوائية».

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نوديهو في بيان «أشعر بالصدمة حيال هذا العمل العنيف وأعزّي عائلة وزملاء الفقيد».

وتابع أن «الطرقات رابط أساسي بين المنظمات الإنسانية والمجتمعات التي تحتاج إلى المساعدات، ويجب أن يكون بإمكاننا التحرّك بسلام في أنحاء البلاد من دون خوف».

بدورها، أكدت منظمة «كوردأيد» غير الحكومية والتي تتخذ من هولندا مقراً أن خبيراً يعمل لديها قتل إثر تعرّضه لإطلاق نار بينما أصيب السائق بجروح.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمنظمة كيس زيفنبرغن أن «كوردأيد تدين العنف الذي نجم عنه مقتل زميلنا في جنوب السودان».

وتعد دولة جنوب السودان من بين الدول الأخطر بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة حيث قتل 9 منهم على أراضيها العام الماضي.