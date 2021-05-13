«الجمهوريون» يطالبون بايدن بوقف المحادثات مع إيران

واشنطن (وكالات)

طلب الجمهوريون أمس، من الرئيس الأميركي جو بايدن وقف المفاوضات الجارية مع إيران سعياً لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، مشيرين إلى دعم إيران لحركة «حماس» في وقت يسجل تصعيد دام لليوم الرابع بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب السناتور ماركو روبيو في تغريدة «على ضوء الهجمات التي تشنها حماس حليفة إيران على إسرائيل، طلبت من الرئيس وضع حد فوراً للمحادثات مع إيران». وتابع «لماذا ندرس رفع العقوبات عن نظام هدفه المعلن هو تدمير الدولة العبرية؟» ووجه إلى بايدن رسالة موقعة من جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً، تشير إلى أن رفع العقوبات سيسمح لإيران بزيادة دعمها لحركة «حماس».

كذلك ربط مايك بومبيو وزير الخارجية السابق في عهد دونالد ترامب بين المحادثات الجارية والتصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، معتبراً على تويتر أن «فريق بايدن المكلف التهدئة موجود في فيينا لإعطاء إيران مليارات الدولارات ووسيلة لحيازة السلاح النووي، هذا خطير».

وسئل مسؤول أميركي كبير عن دور إيراني في الصواريخ التي تطلقها حركة «حماس» من قطاع غزة على إسرائيل، فلزم الحذر.

وقال طالباً عدم كشف اسمه «ما نعرفه بالطبع هو أن إيران تمد منذ زمن طويل حلفاءها ومجموعات مسلحة في المنطقة بالموارد ولا سيما الأسلحة والمعدات، لكنني لن أعلّق على ما نشهده حالياً أو على الدور الإيراني المحتمل فيه».