التحالف يحبط اعتداء إرهابياً «حوثياً» ضد السعودية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية و8 طائرات مفخخة «مسيرات» أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» بحسابها على موقع «تويتر» عن التحالف تأكيده «إحباط عمل عدائي جبان من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من دون طيار».

وقال التحالف إنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن «أن هذه الأعمال العدائية تتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية ولم تراعِ الشعائر الدينية».

وأدانت البحرين بشدة الاعتداءات الحوثية، وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدف إلى المساس بأمن المملكة واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

كما استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أمس، بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيات الحوثي.

وأشاد العثيمين في بيان صحفي بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وقال إن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية تعد «جرائم حرب» وتحدياً سافراً للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية. وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.

بدوره، دان البرلمان العربي إطلاق الاعتداء الحوثي، وقال في بيان إن «تعمد ميليشيات الحوثي واستمرارها في تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تزامنت مع صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك يتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية».

وحذر البرلمان العربي من استمرار هذه الهجمات التي تعد تصعيداً خطيراً ودليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وأكد البرلمان تضامنه مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.