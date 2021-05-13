إسرائيل تعبئ آلاف الجنود من الاحتياط

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الخميس، على تعبئة آلاف الجنود الإضافيين من الاحتياط.

وأعلن مكتب الوزير، في بيان مساء اليوم، أنه تمت تعبئة تسعة آلاف جندي في ظل التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيان إنه سوف يتم نشر القوات الإضافية في قيادة المنطقة الجنوبية والوسطى للجيش، ضمن آخرين.

تأتي هذه الخطوة عقب تعبئة 5 آلاف جندي احتياط أمس الأول الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1750 صاروخاً أطلقت من غزة على إسرائيل منذ مساء يوم الاثنين الماضي، مضيفا أن سبعة إسرائيليين قتلوا حتى الآن في القصف.

وتواصل إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، اليوم الخميس، والغارات الجوية والقصف المدفعي على غزة. وتحشد إسرائيل قوات قرب قطاع غزة وهددت بإمكانية شن عملية عسكرية ضد القطاع. وراح 87 فلسطينياً ضحية هذا التصعيد في غزة حتى اليوم.