بريطانيا تتيح لقاح كورونا لفئات عمرية عدة

أفادت مصادر صحفية بأن المملكة المتحدة وسعت، اليوم الخميس، حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

بذلك، ستشمل الحملة في العديد من مناطق إنجلترا كل البالغين من دون مراعاة للسن.

يأتي ذلك بعد تسجيل زيادة في الإصابات الجديدة بالسلالة الهندية من الفيروس.

وسيحصل الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وأكثر، على اللقاح في مناطق تشمل باستويل ودايزيفيلد وبيلينج وبيروود وشير برو وكوربوريشن بارك على اللقاح.

كانت بريطانيا سجلت، في الأيام الماضية، زيادة في الإصابات بالمتحورة الهندية من الفيروس.

ولا يعرف، حتى الآن، على وجه الدقة، ما إن كانت اللقاحات المتوفرة تحمي من المتحورة الهندية التي سببت موجة تفش كبيرة في الهند.