رئيس برازيلي أسبق يتصدر استطلاعات انتخابات 2022

تصدر رئيس برازيلي أسبق استطلاعات الرأي لدى الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2022. وبحسب ما أفاد به موقع «جي1» الإخباري على الإنترنت، فقد حل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في المركز الأول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن الموقع، أن استطلاع «داتافولها»، وهو أحد الاستطلاعات التي جرت بشكل مباشر مع المشاركين، خلال أشهر، أظهر أن لولا دا سيلفا سوف يفوز بانتخابات العام المقبل في جولة إعادة، بـ 55% من الأصوات، متفوقا على جايير بولسونارو، الرئيس الحالي، الذي يتوقع أن يحصل على 32%.

ووفقا للاستطلاع، يتوقع أن يتفوق الزعيم اليساري على بولسونارو في الجولة الأولى أيضا من الانتخابات، كما سيهزم وزير العدل السابق سيرخيو مورو ومحافظ ساو باولو، جواو دوريا.