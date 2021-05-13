السودان يتوقع شطب ديونه الخارجية قريباً

توقع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار أميركي بحلول نهاية العام الجاري.

أدلى حمدوك بهذا التصريح، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان.

وقال حمدوك، في المقابلة التي أجريت الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو الجاري: «قبل أن نصل إلى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي... في باريس، سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي».

وتابع أن الخرطوم وصلت، في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى «نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام».

تم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الأفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وإيرلندا قيمته 425 مليون دولار أميركي في حين سددت المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1,1 مليار دولار.

تعتبر دول نادي باريس أكبر دائني السودان إذ تمثل ديونها نحو 38 في المئة من إجمالي دينه الخارجي.

وقال حمدوك «نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان وليس من أجل الحصول على منح وهبات».