بايدن يدلي بتصريحات عن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

دخل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، على خط التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين.

ودعا بايدن، اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في العنف فيما دخلت المواجهات يومها الرابع وأسفرت عن تبادل للقصف وسقوط ضحايا.

وقال إنه يريد أن يرى خفضا كبيرا في الهجمات الصاروخية.

كما أكد بايدن للصحفيين، في البيت الأبيض، أنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.

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من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن مصر ودولا أخرى يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة الوضع هناك.

واستمر، اليوم الخميس، إطلاق الصواريخ من غزة على مدن إسرائيلية والقصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وراح ضحية التصعيد، حتى عصر اليوم الخميس، 83 فلسطينيا في قطاع غزة وسبعة في الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى مئات الإصابات.