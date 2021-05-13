متحور كورونا الهندي يقلق دولة أوروبية

رغم أن الهند تبعد آلاف الكيلومترات عن القارة الأوروبية، إلا أن النسخة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت هناك وسببت موجة كبيرة من تفشي الوباء بدأت تقلق دولة أوروبية.

في السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن حكومته تشعر بالقلق حيال انتقال العدوى بينما عقد المستشارون العلميون اجتماعاً لمناقشة تفشي تلك المتحورة داخل المملكة المتحدة.

وقال جونسون «إنها نسخة مثيرة للقلق، نشعر بالقلق حيالها»، بينما يتوقع أن تظهر أرقام جديدة عن هيئة الصحة العامة في انجلترا ارتفاعاً في عدد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وصرّح للصحافيين «نريد التأكّد من أننا نتخّذ جميع الخطوات الحصيفة والحذرة التي يمكننا اتّخاذها الآن»، مضيفاً أن حكومته «لا تستبعد» أي خيار فيما يتعلّق بالوقاية من تفشي نسخة الفيروس الجديدة.

وصنّفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، نسخة فيروس كورونا -التي وصلت إلى البلاد عبر مسافرين قادمين من الهند- على أنها «نسخة متحوّرة مقلقة».

وأدرجت حكومة جونسون، في أبريل الماضي، الهند -التي تجاوز عدد الوفيات جرّاء الوباء لديها عتبة 250 ألفاً- في الفئة «الحمراء» على قائمتها للسفر، ما يعني أنه سيتعيّن على القادمين من البلد الآسيوي الخضوع لحجر صحي في الفنادق لدى وصولهم إلى بريطانيا.

واجتمعت «مجموعة الاستشارات العلمية لحالات الطوارئ» التابعة للحكومة البريطانية، اليوم الخميس، لمناقشة تفشي النسخة الهندية المتحوّرة.

وأفاد جونسون أنه تم تكثيف فحوص الكشف عن الفيروس في مناطق مثل بولتون (شمال غرب انجلترا)، التي يعود قسم كبير من سكانها إلى أصول من جنوب آسيا وحيث تنتقل العدوى بشكل كبير.

ورغم التحذير، إلا أن رئيس الوزراء أكد أنه لا يعتقد بأنه سيكون على الحكومة تغيير خططها بشأن إلغاء تدابير احتواء مرض كوفيد-19 جزئياً في 17 مايو الجاري ورفع القيود بشكل كامل في 21 يونيو.

وصرّح «لا أرى حالياً ما يثنيني عن الاعتقاد بأنه سيكون بإمكاننا المضي قدماً» في رفع القيود.

وتعيد بريطانيا تدريجياً فتح اقتصادها بعد شهور من القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا وحملة تطعيم ناجحة واسعة النطاق.

لكن ما تزال تدور تساؤلات بشأن إن كان إطلاق اللقاحات سينجح في مواجهة النسخة الهندية المتحوّرة.