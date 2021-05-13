أميركا تبدأ تطعيم فئة عمرية جديدة ضد كورونا

وسّعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حملتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حيث بات بإمكان فئة من الأطفال الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

ويمكن للأطفال بين 12 و15 عاما تلقي اللقاح، اعتباراً من اليوم الخميس في كل أنحاء الولايات المتحدة، بعدما سمحت السلطات الصحية الأميركية باستخدام لقاح «فايزر-بيونتك» لهذه الشريحة العمرية التي تضم 17 مليون نسمة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء «إنها خطوة جديدة عملاقة في مكافحة الوباء»، مشجعاً الأهل على تطعيم أولادهم.

وأكد أن «اللقاح لصغار السن ما بين 12 و15 عاما آمن وفعّال وعمليّ وسريع ومجانيّ»، مشيراً إلى أنه يفترض أن تكون 15 ألف صيدلية جاهزة، اعتباراً من اليوم الخميس لتوزيع الحقن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كانت وكالة الغذاء والدواء أعطت موافقتها، الاثنين، بعد مراجعة بيانات التجارب السريرية التي جرت على حوالي ألفي فتى وفتاة.

وباشرت بعض المناطق، منذ الثلاثاء، تلقيح الأطفال، لكن الغالبية الكبرى من البلاد انتظرت الضوء الأخضر الأخير الذي صدر مساء الأربعاء عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الفدرالية الرئيسة للصحة العامة في البلاد.

واللقاح المستخدم لهذه الفئة من الأطفال هو نفسه المستخدم للبالغين. وبالتالي، سيكون بالإمكان توزيعه في المراكز ذاتها المستخدمة حتى الآن.

ويكمن التحدي الآن في إقناع الأهل، في وقت أعلن أكثر من ربع الذين لديهم أولاد في هذه الفئة العمرية أنهم يرفضون تطعيمهم، فيما قال 30% فقط إنهم سيطعمون أولادهم في أسرع وقت ممكن، وفق ما كشف استطلاع للرأي أجراه معهد «كايسر فاميلي» في منتصف أبريل الماضي.

وسعياً لتشجيعهم، تخطط السلطات لإتاحة اللقاحات في مواقع أخرى يسهل الوصول إليها أو لدى أطباء الأطفال المعروفين من العائلات والذين يحظون بثقتها.

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل فالنسكي الخميس «نعمل على أن يكون بالإمكان تلطعيم الأطفال في مدارسهم أيضاً».

يصاب الأطفال، بصورة عامة، بأشكال من الوباء أقل خطورة من البالغين. لذلك، لم يكن تطعيمهم أولويّة حتى الآن. غير أنهم ليسوا بمنأى من الإصابة، وعندها يساهمون في نشر الفيروس. وبالتالي، فإن تحصينهم سيساهم في وقف تفشي الوباء.