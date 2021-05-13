عُمان تبدأ تخفيف قيود كورونا

بدأت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا إنها قررت إنهاء العمل بحظر التجول الليلي الذي يهدف إلى الحد من انتشار مرض كوفيد-19 اعتبارا من يوم السبت المقبل.وأضافت اللجنة أنه سيتم «حظر استقبال الأنشطة التجارية داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة».

كانت السلطنة قد حظرت حركة الأشخاص والمركبات بين الساعة السابعة مساء والرابعة صباحا في الثامن من مايو الجاري، وأيضاً الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار، والذي سيُسمح به حالياً.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في عُمان، بداية العام الجاري، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الماضية.