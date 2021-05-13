أكثر من 100 ألف شخص يؤدون صلاة العيد فى الأقصى

100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد فى الأقصى

وكالات

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، متحدين التضييق الإسرائيلي عليهم والاعتداءات المستمرة على السكان منذ أيام داخل الحرم القدسي وخارجه في المدينة المقدسة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 100 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء صلاة عيد الفطر، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال. ودخل الفلسطينيون إلى ساحات المسجد الأقصى وباحاته وسط تكبيرات العيد، في حين رفع كثير منهم الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تندد بالاحتلال وإجراءاته في مدينة القدس المحتلة.