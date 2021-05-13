يعلن عن عيد خاص به ويفطر في بث مباشر!

للعام الثاني على التوالي يسبق داعية تونسي المفتي الرسمي في البلاد ويعلن عن عيد خاص به ويقوم بالإفطار وحده بشكل علني.

وأعلن الداعية محمد الهنتاتي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفي بث مباشر على صفحته بـ"فيسبوك" تناول الطعام.

وأكد الهنتاني أن الأربعاء هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، أسوة بدول إفريقية أخرى رصدت فيها لجان الرؤية هلال شهر شوال.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فهذا العام هو الثاني على التوالي الذي يخالف فيه الهنتاني موعد دار الإفتاء التونسية بعيد الفطر.

وأثارت القصة الغريبة من الداعية التونسي ردود فعل واسعة بين التونسيين، ومواقع التواصل في العالم العربي، حيث لاقى فيديو البث المباشر مشاهدات عالية.

وكانت معظم الدول العربية، من بينها تونس، قد أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس هو أول أيام عيد الفطر.