واشنطن وباريس تطالبان «الحوثيين» بوقف هجوم مأرب

عواصم (وكالات)

اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا ميليشيات الحوثي الانقلابية باحتجاز مستقبل اليمن رهينة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والدبلوماسي في الخارجية الفرنسية، كريستوفر فارنو، أكدا أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يُهدد بتكلفة عالية واتفقا على أن «الحوثيين» يضعون مستقبل اليمن رهينة، مستمرين في هجوم مكلف وطويل على مأرب. وأكدا على أن الصفقة العادلة المطروحة على الطاولة ستجلب أخيراً الراحة للشعب اليمني. وحث المسؤولان، الحوثيين على وقف الهجوم والانخراط حالاً في جهود السلام.

وأكدت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن أن الحكومتين السعودية واليمنية مستعدتان لإنهاء الحرب في اليمن، بينما رفض الحوثيون مقابلة مبعوث الأمم المتحدة، وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن: نحث الحوثيين على الكف عن عرقلة طريق السلام، والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار. فيما قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي: إن خيار الحكومة اليمنية كان وسيظل هو السلام الشامل والعادل والمستدام للأزمة اليمنية، والذي يقوم على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأضاف في بيان إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: إن مشكلتنا هي أن عقول الميليشيات الحوثية ما زالت متحصنة بالحرب والعنف، ولذلك قابلت تلك الميليشيات كل جهود السلام التي بذلتها الحكومة اليمنية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن والمبادرة الأخيرة للمملكة العربية السعودية الساعية لإيقاف نزف الدم اليمني وتحقيق السلام، بالتعنت والرفض والاستمرار في الهجوم الوحشي الخطير في مأرب. وأكد أنه لا يمكن لهذه الميليشيات الإرهابية أن تجنح للسلام وهي ما زالت تتلقى الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي من النظام الإيراني، ولن تتوقف عن مغامراتها وطموحاتها الشيطانية.

وجدد التأكيد أن الحكومة اليمنية، ومن منطلق المسؤولية تجاه الشعب اليمني، ستظل تمد يدها للسلام وستدعم كل الجهود الدولية، وستتعاطى معها بإيجابية، لاسيما جهود المبعوث الخاص للأمين العام، مارتن جريفيث، والمبعوث الأميركي ليندركينج، وجهود كل الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

ميدانياً، كبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في جبهة حويشان شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن قوات الجيش شنت هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة حويشان، وأسفر عن سقوط العديد من العناصر بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير طقم وعدد من المعدّات القتالية التابعة له. وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.