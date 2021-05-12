الاتحاد الأوروبي يجهز عقوبات على «معرقلي» تشكيل الحكومة اللبنانية

بروكسل (وكالات)

أكد دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يعتقد أنهم يعطلون تشكيل الحكومة، وذلك في أول قرار من نوعه على لبنان الذي يعاني انهياراً مالياً وارتفاعاً شديداً في معدلات التضخم ونقصاً في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

ولم يبحث الاتحاد أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات، لكن 6 دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد قالوا إن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار. وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي، ويرسلون أبناءهم للدراسة هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.