السعودية تعيد تأهيل مستشفى «ابن الخطيب»

الرياض (وكالات)

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، أمس، بإعادة تأهيل مستشفى «ابن الخطيب» في بغداد الذي تعرض لحريق الشهر الماضي تسبب بمقتل وجرح عشرات الأشخاص. وقالت وكالة الأنباء السعودية «إنه انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، وإيماناً من المملكة برسالتها المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب. تعلن سفارة المملكة لدى العراق عن صدور توجيه خادم الحرمين بالتبرع لإعادة تهيئة المستشفى، هدية من خادم الحرمين للشعب العراقي. كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين».