خادم الحرمين الشريفين: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني

الرياض (وكالات)

دان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشدة الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وما تقوم به من أعمال في محيط المسجد الأقصى.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، أمس، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ليهنئه بحلول عيد الفطر المبارك. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، واستعراض مستجدات الأحداث، وعلى رأسها الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس.