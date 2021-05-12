المغرب: نرفض الانتهاكات في القدس والأقصى

الرباط (وكالات)

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني أن المملكة المغربية ترفض رفضاً قاطعاً جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى ولمدينة القدس، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال.

وأضاف العثماني أمس، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بلاده ترفض الانتهاكات التي تشهدها مدينة القدس، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله، مشدداً على إصرار المغرب على دعم ومناصرة القضية لفلسطينية، وتشبثها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.