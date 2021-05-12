«البرلماني العربي» يدعو لاتخاذ موقف حاسم تجاه الممارسات الإسرائيلية بالقدس

أبوظبي (وكالات)

اتفق رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في البيان الختامي للمؤتمر الحادي والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد أمس، افتراضياً، على اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه ممارسات السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وحي الشيخ جراح على وجه الخصوص.

وعبر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لاستباحة القوات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح والتي نجم عنها إصابة عدد من المصلين المدنيين في شهر رمضان المبارك.

وأكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة القضايا العربية المركزية وستبقى تشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.

وحذروا في بيانهم الختامي من أن «الصّلف وعدم المبالاة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية من شأنها أن تؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين في أرجاء المعمورة ودفع الأوضاع الراهنة باتجاه مسارٍ لا يستطيع أحد التنبؤ بعواقبه وتبعاته».

وطالب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المحبة للسلام بالتدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي لممارسات إسرائيل القمعية التي تكرس العنصرية وتشجع على انتشار الفوضى والعنف.

وجدد رؤساء البرلمانات العربية مطالبتهم بإلزام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال والعمل فوراً على خفض التصعيد واحترام جميع الأديان والمعتقدات وتعزيز ثقافة الأخوة والسلام وإنهاء جميع الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية.

وأعرب الرؤساء في بيانهم عن وقوفهم الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.