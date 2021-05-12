تواصل التصعيد العسكري بين «الفصائل» وإسرائيل لليوم الثالث

غزة، تل أبيب (وكالات)

تواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي والذي حصد حتى الآن 62 قتيلاً، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل، ما يثير مخاوف من نزاع جديد.

وأعلنت إسرائيل أمس، مقتل جندي في صاروخ أطلق من قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي منذ الاثنين إلى 6، بينما قتل 56 شخصاً في قطاع غزة في ضربات إسرائيلية، بينهم 14 طفلاً. وأكدت حركة «حماس» أمس، مقتل عدد من قادتها، كما قتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وبعد الغارات العنيفة المدمرة الليلة الماضية، واصلت إسرائيل أمس، تنفيذ غارات جوية بتقطع على أهداف مختلفة على القطاع الذي يقطنه قرابة مليوني شخص، وتسببت غارة في المساء بتدمير مبنى من 13 طابقاً.

في المقابل، استمر أيضاً إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبدأ التصعيد بعد مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة استمرت أياماً، لا سيما في محيط المسجد الأقصى، على خلفية تهديد بإخلاء 4 منازل لعائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود، وتسببت بإصابة أكثر من 900 فلسطيني، و32 شرطياً إسرائيلياً بجروح. ونشر جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، أمس، أسماء 4 قياديين في حركة «حماس» في قطاع غزة، قال إنه تمت تصفيتهم خلال نشاط عسكري إسرائيلي. وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي تصفية قائد لواء غزة بسام عيسى ورئيس «شعبة السايبر» ومدير مشروع «رفع دقة» الصواريخ في حركة «حماس» جمعة طحلة. واعتبرت مصادر في «الشاباك» أن استهداف طحلة يشكل ضربة قوية لحركة «حماس».

ومن بين قادة «حماس» الذين تمت تصفيتهم في قطاع غزة رئيس قسم المهندسين في هيئة التطوير حازم خطيب ورئيس قسم التطوير والمشاريع في هئية الإنتاج التابعة لـ«حماس» جمال زبدة.

وفي أول رد فعل على هذه العمليات، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة باللغة العربية بتوجيه مزيد من الضربات لحركة «حماس». وقال نتنياهو: «قلت أمس للإرهابيين إن دمهم في رأسهم، فقضينا قبل قليل على قادة كبار في هيئة أركان حماس بمن فيهم قائد لواء غزة وقادة آخرون، وهذه هي مجرد البداية، سنوجه للإرهابيين ضربات لم يتخيلوها».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، أمس، أنه وجهاز «الشاباك» نفذا عملية «معقدة وفريدة من نوعها» للقضاء على عدد من القادة الكبار في حركة «حماس» داخل مدينتي غزة وخان يونس.

وأضاف أن «هؤلاء القادة يشكلون جزءاً مهماً من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من القيادي البارز في الحركة محمد الضيف».

وقبل ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين أمنيين اثنين في حركة «حماس»، وذلك في أعقاب إعلانه عن غارة استهدفت مبنى في القطاع مكوناً من 9 طوابق قال إنه كان مركزاً لاستخبارات الحركة.

وقال الجيش في تغريدة إن «مقاتلاته بالتعاون مع جهاز الأمن العام، قامت بتحييد شخصيات رئيسية في استخبارات حماس: رئيس جهاز أمن الاستخبارات العسكرية في الحركة، حسن القهوجي، ونائبه، وائل عيسى، قائد شعبة مكافحة التجسس»، في الغارات الجوية التي شنها في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس: «الجيش سيواصل هجومه من أجل ضمان هدوء تام ودائم يمكننا التحدث عن هدنة عندما نحقق هذا الهدف فقط»، في إشارة واضحة إلى ضرورة وقف «حماس» تهديداتها بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحافيين عبر الإنترنت إن «أكثر من ألف صاروخ أطلقت من غزة تم اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان في قطاع غزة». وقال الجيش إن غاراته خلال الليل «استهدفت منازل تعود إلى أعضاء رفيعي المستوى في حركة حماس».

وأشارت «حماس» إلى أن غارات متتالية أسفرت عن تدمير مقر قيادة الشرطة في غزة.

وامتد العنف إلى عدد من البلدات العربية الإسرائيلية. وفي مدينة اللد المجاورة لمطار «بن غوريون» الدولي، حيث تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً، أعلنت حالة الطوارئ بعد أعمال شغب، على حد قول الشرطة الإسرائيلية.

وندّد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس، بما وصفه بأنه «اعتداء منظم ضد اليهود» نفذته «عصابة عربية متعطشة للدماء» في مدينة اللد المختلطة في وسط إسرائيل.

واستخدم الرئيس الإسرائيلي كلمة «بوغروم»، في إشارة إلى الاعتداءات والمجازر التي تعرض لها اليهود في ظل الامبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر.

وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنّ رجلاً وفتاة قُتلا أمس، في المدينة أثناء وجودهما داخل سيّارة أصابها صاروخ أطلِق من قطاع غزّة.