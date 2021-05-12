الصين تؤكد ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

بكين (وكالات)

أكدت الصين أمس، ضرورة سرعة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي إن «الصين بصفتها رئيساً دورياً لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو الجاري ستواصل بذل أقصى جهودها لجعل المجلس يتخذ إجراءات بشأن الوضع في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن». وأضافت هوا تعليقا على وقوع اشتباكات خلال الأيام الأخيرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القدس الشرقية وتصاعد التوتر بين الجانبين أن «أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء الأوضاع والتطورات الجارية حاليا ودعوا إلى وقف العنف ضد المدنيين وضمان الالتزام بالقانون الدولي».

وشددت على التزام الصين بتعهداتها إزاء القضية الفلسطينية ودعمها الثابت لحل الدولتين.