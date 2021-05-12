72 قتيلاً في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

ارتفع عدد القتلى في اليوم الثالث من التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل، الأربعاء، إلى 72 قتيلاً. وأعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، مقتل طفل في السادسة من عمره في مدينة "سديروت"، بعد إصابته إثر إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل، ما يرفع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي منذ الاثنين إلى سبعة وأكثر من مئة جريح. وكانت أعلنت في وقت سابق عن مقتل جندي بصاروخ.

وأطلق أكثر من مئة صاروخ في اتجاه إسرائيل من قطاع غزة. وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 65، بينهم 16 طفلاً. ووصل عدد الجرحى إلى 365.

وتواصلت الغارات على غزة والقصف على إسرائيل من القطاع طيلة الأربعاء.

بدأ التصعيد الاثنين بعد مواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة استمرت أياماً، لا سيما في محيط المسجد الأقصى، على خلفية تهديد بإخلاء أربعة منازل لعائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، وتسببت بإصابة أكثر من 900 فلسطيني و32 شرطياً إسرائيلياً بجروح.