دعوة إيطالية تتعلق بلقاحات كورونا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، إلى رفع الحظر على تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وخص دراجي بالذكر كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأبلغ دراجي مجلس النواب الإيطالي أنه يشارك الرئيس الأميركي جو بادين دعوته للتنازل عن براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا، مضيفاً أن تعليقاً مؤقتاً لن يعوق على الأرجح الأبحاث الصيدلانية.

وقال إن الوضع معقد، لكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة إضافية لضمان توزيع اللقاحات إلى الدول الفقيرة قبل أن يمكن الاتفاق على أي تنازل عن البراءات.

وأضاف «بادئ ذي بدء ينبغي لنا أن نزيل العائق الكبير أمام الصادرات الذي تحافظ عليه دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا».