مقاتلة روسية ترافق طائرات لإحدى دول الناتو

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن مقاتلة روسية رافقت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الطائرات كانت في مهمة مراقبة في المجال الجوي الدولي.

كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلت، في وقت سابق عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن روسيا أرسلت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو-27" لمرافقة ثلاث طائرات فرنسية -طائرتين مقاتلتين وطائرة تزويد بالوقود- فوق البحر الأسود.

وفرنسا عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يسعى إلى التوسع في دول أوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي السابق.