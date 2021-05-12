مقتل جندي إسرائيلي في قصف صاروخي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان مقتل أحد جنوده في هجوم صاروخي من قطاع غزة.

وأصيب الجندي بقذيفة صاروخية مضادة للدبابات.

وجاء في البيان "قتل الرقيب عومر طبيب (21 عاما) صباح الأربعاء في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات".

وقال الجيش الإسرائيلي "إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في الهجوم ، فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة".

وسقطت صواريخ أطلقت من غزة، مساء أمس الثلاثاء، على ضاحية تل أبيب ما خلف خسائر مادية وقتيلاً على الأقل.