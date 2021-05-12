المغرب يحظر إقامة صلاة العيد

قرر المغرب حظر إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحلّ هذا الأسبوع لصعوبة توفير شروط التباعد الجسدي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة «كوفيد - 19»، وفق ما أفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقالت الوزارة، إنه تقرر عدم إقامة هذه الصلاة الجماعية بالنظر إلى توافد المصلين «عادة في هذه المناسبة، وصعوبة توفير شروط التباعد».

ويرتقب أن تعلن الوزارة ليل الأربعاء موعد العيد الذي سيصادف الخميس أو الجمعة.

وكانت الحكومة مددت الأسبوع المنصرم حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من عام، إلى غاية 10 يونيو. وتفرض السلطات أيضاً حظر تجول ليلي منذ أواخر العام الماضي، مع تقييد نسبي للتنقلات بين المدن. كما علقت في الأسابيع الأخيرة أيضاً الرحلات الجوية مع نحو 50 بلداً، بعد ظهور الطفرات المتحورة للفيروس.