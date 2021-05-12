بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن «كورونا»

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء أنه سوف يتم فتح تحقيق عام في طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا.

وقال جونسون أمام النواب في البرلمان البريطاني إن التحقيق الذي سوف يبدأ في ربيع 2022 سوف يضع «إجراءات الدولة تحت المجهر» ويساعد بريطانيا «على تعلم كل درس من أجل المستقبل».

وأضاف جونسون: «وسط مثل تلك الكارثة، يقع على الدولة التزام بفحص تصرفاتها بصرامة وبوضوح قدر المستطاع وتعلم كل درس من أجل المستقبل وهو سبب ما قلته دوماً إنه عندما يحين الوقت المناسب يجب فتح تحقيق كامل ومستقل».

وتابع: «وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن الحكومة سوف تفتح تحقيقاً عاماً مستقلاً على أساس قانوني بكامل الصلاحيات بموجب قانون التحقيقات لعام 2005، بما في ذلك القدرة على فرض إنتاج كل المواد ذات الصلة وأخذ أدلة شفاهية علانية تحت القسم».

وقال إنه سوف يتم التشاور مع برلمانات أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز قبل نشر التقرير. وأشاد زعيم المعارضة كير ستارمر بقرار إجراء تحقيق ولكن دعا إلى إجرائه في وقت مبكر أكثر. وحث أيضاً على التشاور مع الأسر التي تضررت بفيروس كورونا والعاملين في الخطوط الأمامية وكذلك البرلمانات السابق ذكرها.