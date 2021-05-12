مصر.. وفاة اثنين في حريق مستشفى لاستقبال مصابي "كورونا"

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في حريق اندلع بغرفة العناية المركزة بمستشفى لاستقبال مصابي فيروس «كورونا» في محافظة كفر الشيخ المصرية، بحسب الدكتورة سوسن سلام المسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن محافظة كفر الشيخ.

وقالت سلام لـ«الاتحاد»: إنه فور وقوع الحادث فجر الأربعاء تم نقل المرضى المتضررين لقسم مجاور للقسم الذي نشب فيه الحريق، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً ليلقى اثنان من المرضى مصرعهما متأثرين باختناق دخان الحريق، فيما عمل الطاقم الطبي على تقديم الرعاية الصحية لباقي المرضى الذين تستقر أوضاعهم الصحية حتى هذه اللحظة.

وأشارت سلام إلى أن الحريق الذي نشب في مستشفى الصدر تبين أنه نتيجة تماس كهربائي في قسم العناية المركزة والمتواجد به 16 حالة مرضية، منهم 6 حالات بالعناية المركزة، وقد تم نقل 4 حالات منها إلى العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، ووفاة حالتين من المرضي كانا في حالة حرجة.

وأكدت سلام أنه فور وقوع الحريق كان لطبيب الرعاية المركزة أثر بالغ في محاولة إنقاذ المرضى في العناية، حيث حاول إخماد الحريق من خلال استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية الموجودة داخل المستشفى بمشاركة من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى، إلا أن تصاعد أعمدة الدخان بسبب الحريق لم يمكنهم من السيطرة عليه حتى وصول قوات الحماية المدنية والتي سيطرت على الحريق في النهاية بالكامل، مشيرة إلى أن الوضع داخل المستشفى طبيعي الآن.

ولا تعتبر الحادثة الأولى من نوعها، حيث نشبت عدة حرائق في مستشفيات مخصصة لاستقبال مصابين بفيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي. أعلنت الجهات المصرية المختصة المسؤولة أنها جميعاً نتيجة تماس كهربائي في المستشفى، مشددة على ضرورة توخي الحذر لعدم تكرار هذه الحوادث مرة أخرى.