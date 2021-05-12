ألمانيا تعتزم إخبار المواطنين بشأن مستقبل عطلات الصيف

يعتزم نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، إخبار الناس بوضوح خلال هذا الشهر بشأن ما إذا كان بإمكانهم السفر في عطلات هذا الصيف.

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الأمانية الصادرة اليوم الأربعاء: «بحلول نهاية مايو الجاري، يتعين علينا أن نوجه رسالة واضحة إلى المواطنين حول ما إذا كان بإمكانهم السفر مرة أخرى خلال العطلة الصيفية المدرسية، حتى يتمكنوا من التخطيط للعطلات».

وأضاف شولتس، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية: «من وجهة نظري، هناك الكثير مما يوحي بأنه بفضل معدل التطعيم المتزايد وانخفاض عدد الإصابات، سيكون من الممكن على الأقل قضاء عطلات داخل ألمانيا وبعض البلدان الأخرى مجدداً»، موضحاً أن الكثير من الأمور تشير إلى أن أزمة كورونا ستحل إلى حد كبير بحلول الصيف.