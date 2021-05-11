باريس: على إسرائيل عدم استخدام القوة المفرطة

باريس (أ ف ب)

دعت باريس، أمس، السلطات الإسرائيلية إلى عدم استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. وقال سكرتير الدولة لشؤون الخارجية جان باتيست لوموين، في الجمعية الوطنية: «ندعو بوضوح السلطات الإسرائيلية إلى استخدام متناسب للقوة».

ودعت الحكومة الفرنسية، أمس الأول، «جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس»، محذرة من «تصعيد واسع النطاق».

وأكد لوموين أن فرنسا تعتزم المبادرة من أجل البحث عن حل سياسي. وقال: «إن ما تظهره الأحداث هو الحاجة إلى حل سياسي، ومن وجهة النظر هذه لن نعتمد على أحد آخر». وأضاف: «حتى لو كانت المهمة صعبة، وحتى لو كانت تتطلب كثيراً من التواضع، فلن نتخلى عنها»، مشيراً إلى اتصالات مستمرة بين باريس وعدد من العواصم العربية من أجل التوصل إلى تهدئة في القدس.