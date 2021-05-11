«التعاون الإسلامي»: «القدس» تمر بأشد المراحل خطورة

الرياض (واس)

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، برئاسة جمهورية النيجر رئيسة الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية بالمنظمة، لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، في الأرض الفلسطينية، وخصوصاً على مدينة القدس الشريف، وذلك بمقر المنظمة بجدة.

وجددت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وأكدت أن مدينة القدس تمر بواحدة من أشد المراحل خطورة نتيجة الإعلان غير المسؤول لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.