«النقد الدولي» يوافق على خطة لتخفيف ديون السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان. وقالت كريستالينا جورجيا مديرة صندوق النقد في بيان: «خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي».

وأضافت قائلة: «هذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».