فرنسا تحقق نتائج جيدة ضد جائحة «كورونا»

حققت فرنسا نتائج جيدة في حربها على جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن خلف أكثر من 100 ألف وفاة وملايين الإصابات.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المرضى في المستشفيات المصابين بـ«كوفيد-19» انخفض، اليوم الثلاثاء، وأن وتيرة الإصابات بالفيروس هي الأبطأ منذ يونيو 2020.

مع خروج فرنسا من الإغلاق الثالث قبل أسبوع وأملها في الرفع التدريجي لجميع القيود الصارمة التي فرضتها بحلول نهاية الشهر المقبل، قال رئيس الوزراء جان كاستكس، إن مؤشرات «كوفيد-19» أظهرت أن الوضع يتحسن. وقال كاستكس لتلفزيون فرانس 2 الحكومي «الاتجاه لانخفاض (الأعداد) واضح. أنا متأهب ومتفائل».

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وأضاف أن الحكومة تأمل كذلك في أن تساعد حملة التطعيم المكثفة في السيطرة على الوباء. وسجلت الوزارة 4743 شخصاً في المجمل بوحدات العناية المركزة، بانخفاض 127 شخصاً، وهو الانخفاض الثامن على التوالي. كما تراجع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المستشفيات لليوم الثامن على التوالي وانخفض، بواقع 638 إلى 25028.

وسجلت فرنسا 19791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5.8 مليون. وكانت الزيادة بنسبة 2.11 في المئة مقارنةً بالثلاثاء الماضي هي أدنى زيادة أسبوعية منذ أواخر يونيو 2020.