البحرين توافق على لقاح ذي جرعة واحدة ضد كورونا

قالت وكالة الأنباء البحرينية إن المملكة وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك لايت» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وهذا اللقاح، الذي يعطى على شكل جرعة واحدة، ينتجه مركز «غاماليا» الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا.

وقالت الوكالة: «جاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة».

وأضافت «باشرت الهيئة، فور استلامها لملفات التطعيم ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة التطعيم».

وأثبتت الدراسة المقدمة للهيئة أن لقاح «سبوتنيك لايت» يعطي فعالية عالية، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة كما أوضح مركز «غاماليا» خلال الاختبارات المعملية.

وبإجازة الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح، تكون البحرين قد أقرت سادس لقاح بعد لقاحات: «سينوفارم» و«فايزر-بيونتك»، و«أسترازينيكا»، و«جونسون آند جونسون»، و«سبوتنك في».